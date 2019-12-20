كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات السويسرية تعلن استئناف مساعداتها للأونروا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الجمعة، استئناف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين أونروا، مشيرة إلى أن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة استبعد شبهات الاحتيال ضد المنظمة.

وأوقفت السلطات السويسرية مساهماتها في الصيف الماضي، حتى ألقى تحقيق داخلي الضوء على اتهامات بسوء الإدارة، وإساءة استخدام السلطة داخل المنظمة، التي كان يديرها السويسري بيار كرنبول.

ونُشرت النتائج الأولية لتحقيق الأمم المتحدة في مطلع نوفمبر الماضي و"استبعدت" أي "احتيال" أو "اختلاس" من قبل المفوض العام للمنظمة ولكنها أشارت إلى "مشاكل إدارية" ما دفع كرنبول إلى الاستقالة.

وأضافت وزارة الخارجية السويسرية "أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة إلى سويسرا في 3 ديسمبر 2019 أن التحقيق لم يكشف أي اختلاس".

وتابعت: "نظراً إلى التدابير المتخذة وتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنه لم تحول أي أموال تبرعت بها الجهات المانحة، قررت مديرية التنمية والتعاون استئناف المدفوعات إلى الأونروا".