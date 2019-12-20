كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نورث كارولاينا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول في مدينة وينستون سالم بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل موظفين في البلدية، جراء إطلاق نار داخل مبنى الأشغال العامة في المدينة، وأصيب اثنان آخران.

وقال مدير بلدية المدينة لي غاريتي في رسالة بالبريد الإلكتروني: "السلطات ستكشف مزيداً من المعلومات عن إطلاق النار في مؤتمر صحافي في الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي".

وقال موظف في بلدية المدينة لمحطة إخبارية محلية، إن "إطلاق النار وقع نحو الساعة 6:45 صباحاً بعد مشاجرة بين موظفين آخرين"، وكتب عمدة المدينة آلن جوينز على صفحة وينستون سالم الرسمية على فيس بوك "نيابةً عن مجلس المدينة أود أن أعبر عن حزننا العميق من الأحداث المأساوية التي وقعت هذا الصباح لموظفين".