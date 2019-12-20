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ترامب يعلن إجراء محادثات مع نظيره الصيني حول الاتفاق التجاري

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إجراء محادثات جيدة للغاية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، معلنا ترتيب "التوقيع الرسمي" للاتفاق التجاري المرحلي بين بكين وواشنطن.
وكتب ترامب على تويتر، "أجريت محادثات جيدة للغاية مع رئيس الصين شي حول اتفاقنا التجاري الضخم. الصين بدأت شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية، وغيرها".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب أنه ناقش أيضاً مع الزعيم الصيني مسألتى كوريا الشمالية، وهونج كونج.

ومع ذلك، لم يحدد موعدا لتوقيع اتفاق "المرحلة الأولى" لكنه أشار الى ترتيبات جارية "للتوقيع بشكل رسمي".

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تعد "المرحلة الأولى" حلا جزئيا سيشهد زيادة الصين وارداتها من السلع الزراعية وغيرها من الولايات المتحدة في حين ستخفف واشنطن الرسوم الجمركية الضخمة على الواردات الصينية.

الا ان الاتفاق ما زال بعيدا عن التغييرات الأساسية في السياسات التجارية الصينية التي يطالب بها ترامب وسيتم تأجيلها إلى المرحلة الثانية.

قال ترامب إنه بحث مع شي كوريا الشمالية، التي تقاوم الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي المتزايد التعقيد، بالاضافة الى الاضطرابات في هونغ كونغ.

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