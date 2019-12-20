كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن إجراء محادثات مع نظيره الصيني حول الاتفاق التجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إجراء محادثات جيدة للغاية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، معلنا ترتيب "التوقيع الرسمي" للاتفاق التجاري المرحلي بين بكين وواشنطن.

وكتب ترامب على تويتر، "أجريت محادثات جيدة للغاية مع رئيس الصين شي حول اتفاقنا التجاري الضخم. الصين بدأت شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية، وغيرها".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب أنه ناقش أيضاً مع الزعيم الصيني مسألتى كوريا الشمالية، وهونج كونج.