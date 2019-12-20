كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن إجراء محادثات مع نظيره الصيني حول الاتفاق التجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب أنه ناقش أيضاً مع الزعيم الصيني مسألتى كوريا الشمالية، وهونج كونج.
ومع ذلك، لم يحدد موعدا لتوقيع اتفاق "المرحلة الأولى" لكنه أشار الى ترتيبات جارية "للتوقيع بشكل رسمي".
تعد "المرحلة الأولى" حلا جزئيا سيشهد زيادة الصين وارداتها من السلع الزراعية وغيرها من الولايات المتحدة في حين ستخفف واشنطن الرسوم الجمركية الضخمة على الواردات الصينية.
الا ان الاتفاق ما زال بعيدا عن التغييرات الأساسية في السياسات التجارية الصينية التي يطالب بها ترامب وسيتم تأجيلها إلى المرحلة الثانية.
قال ترامب إنه بحث مع شي كوريا الشمالية، التي تقاوم الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة لتفكيك برنامجها النووي المتزايد التعقيد، بالاضافة الى الاضطرابات في هونغ كونغ.