كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 20/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يحبط محاولة هجوم للمليشيات

أعلن مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، التصدي لهجوم من قبل مليشيات الوفاق على مدينة ترهونة، في محاولة للتأثيرعلى جبهة طرابلس. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد السوريين

استخدمت روسيا والصين، مساء الجمعة، الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن الدولي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الولايات المتحدة ترفع السودان من القائمة السوداء

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أنها اتخذت خطوة أولى لشطب اسم السودان من القائمة السوداء.

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