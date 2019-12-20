كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية، غاز مسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.
وتنظم هذه المسيرات منذ 16 عاما احتجاجا على مصادرة الاحتلال لأراضي الفلسطينيين وتنديدا باعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن عددا كبيرا من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة.
وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا كثيفا من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وعشرات قنابل الغاز السام، مستغلين اتجاه الريح الشرقية التي نشرت الغاز في جميع أنحاء البلدة.
وأكدت المصادر اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة ومنعوا تقدمهم باتجاه القرية.
وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للتصدي لاعتداءات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة.