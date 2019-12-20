إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شمالي الضفة الغربية، غاز مسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.

وتنظم هذه المسيرات منذ 16 عاما احتجاجا على مصادرة الاحتلال لأراضي الفلسطينيين وتنديدا باعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين.