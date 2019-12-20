"حارس أمن" منفذ هجوم مقر الاستخبارات بموسكو

كشفت وسائل إعلام روسية، الجمعة، عن هوية منفذ هجوم مقر وكالة الأمن الفيدرالي في موسكو، اليوم الخميس، وهو هاو لرياضة الرماية، وكان يعمل حارسا للأمن.

ووفق صحف كومرسانت، كومسومولسكايا برافدا والقناة "رن-تي في" وغيرها من الوسائل الإعلامية، فإن مطلق النار الذي قتلته القوى الأمنية شخص روسي يدعى أفغيني مانيوروف ويبلغ من العمر 39 عاما.

وأضافت وسائل الإعلام الروسية أن مانيوروف يقطن في منطقة بودولسك جنوب موسكو.

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وكانت وكالة الأمن الفيدرالي وهيئة التحقيق الروسية قد تناولتا الحادثة عبر تصريحات مختصرة، ركزتا فيها على الهجوم وحصيلة الضحايا، فيما تكتمت السلطات على منفذ الهجوم.

وقتل عنصر من الوكالة وأصيب 5 آخرون، بينهم مدني، وقتل أيضا منفذ الهجوم بعد وقت قليل من إطلاقه النار قرب ساحة لوبيانكا في موسكو.

ولا يزال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين المسؤول الروسي الوحيد الذي تطرق، الجمعة، إلى الحادث، وذلك عبر تغريدة على موقع "تويتر" أشار فيها إلى أنّ المصابين "يتلقون الرعاية اللازمة".