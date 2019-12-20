قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، حجزت كيلوغراما و170 غراما، من مخدر الكوكايين، تم تفريغها من أمعاء مواطن من دولة جنوب إفريقيا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، كانت قد أوقفت المشتبه فيه بتاريخ 16 دجنبر الجاري، على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل.
وتم الاشتباه في تهريب المواطن الإفريقي، لمخدر الكوكايين داخل أمعائه، ليتم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بغرض استخراج كبسولات المخدرات التي بلغ عددها 80 كبسولة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تم توقيفه بمطار محمد الخامس.. تفريغ 1170 غرام من الكوكايين من أمعاء إفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.