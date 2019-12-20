تم توقيفه بمطار محمد الخامس.. تفريغ 1170 غرام من الكوكايين من أمعاء إفريقي

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، حجزت كيلوغراما و170 غراما، من مخدر الكوكايين، تم تفريغها من أمعاء مواطن من دولة جنوب إفريقيا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، كانت قد أوقفت المشتبه فيه بتاريخ 16 دجنبر الجاري، على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل.

وتم الاشتباه في تهريب المواطن الإفريقي، لمخدر الكوكايين داخل أمعائه، ليتم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بغرض استخراج كبسولات المخدرات التي بلغ عددها 80 كبسولة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.