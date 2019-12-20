البطولة الاحترافية.. برنامج المباريات المؤجلة للحسنية والنهضة والوداد والرجاء

كشفت لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن برنامج المباريات المؤجلة في بطولة القسم الوطني الأول.

ويخوض حسنية أگادير مباراته المؤجلة عن الأسبوع الخامس أمام نهضة الزمامرة يوم 25 دجنبر الجاري، ثم يرحل في 2 يناير القادم، إلى آسفي لملاقاة الأولمبيك المحلي، برسم الجولة الثامنة، وبعدها بـ4 أيام يحل ضيفا على يوسفية برشيد في لقاء مؤجل عن الدورة التاسعة، وبرسم الأسبوع الحادي عشر يلعب الفريق السوسي مع مضيفه الفتح الرباطي يوم 8 يناير.

أما نهضة بركان، يستقبل في 25 من الشهر الجاري، يوسفية برشيد، برسم الجولة الخامسة، ويستضيف يوم فاتح يناير، أولمبيك خريبگة عن مؤجل الدورة التاسعة، ثم رجاء بني ملال في الخامس من الشهر ذاته، برسم الأسبوع الحادي عشر.

ويلعب الرجاء متم الشهر الجاري مع الفتح الرباطي، عن مؤجل الأسبوع الثامن، ثم برسم الجولة التاسعة يرحل يوم 7 يناير إلى الجديدة لملاقاة الدفاع المحلي، بينما يستقبل الوداد ضيفه المغرب التطواني في فاتح يناير، عن الأسبوع الحادي عشر، وبعد ذلك بـ4 أيام يستضيف نهضة الزمامرة في إطار مؤجل الدورة التاسعة.