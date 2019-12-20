يركا: إطلاق نار في مركز للتسوق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض مركز تجاري في بلدة يركا، مساء اليوم، الجمعة لإطلاق نار كثيف أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة.

وفي التفاصيل جاء أن مجهولين أطلقوا النار بكثافة باتجاه مركز للتسوق يقع في بلدة يركا، وأوضح بيان صدر عن الشرطة أنه لم يتسبب الحادث بإصابة أحد بالأعيرة النارية.

ولفت البيان إلى إصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة من جراء تطاير زجاج نوافذ مركز التسوق التي تكسرت بفعل أطلاق الرصاص.

وذكرت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الواقعة، وأضافت أن محققي وخبراء التشخيص الجنائي قاموا بجمع البينات والأدلة من مسرح الجريمة.