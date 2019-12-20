شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية أوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن بحث علاقات التعاون بين المجلس الأوروبي والاتحاد الافريقي في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد.
وأشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي استعرض الجهود التي تبذلها مصر للتصدي لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مشدداً على أهمية التعامل مع الجذور الرئيسية لتلك التحديات، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية.
من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي رغبة المجلس في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط، مشيداً بجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وبالتجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات مصرية أوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.