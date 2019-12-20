شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حالات وفاة بإنفلونزا الخنازير في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر ، إن الحكومة قامت بتخفيض أسعار مطعوم أنفلونزا الخنازير إلى النصف؛ إذ كان يبلغ سعر المطعوم قبل تخفيضه 11 دينارا أردنيا ليصل إلى خمسة دنانير ونصف بعد القرار ، لافتا النظر إلى أن الوزارة قامت بشراء 320 ألف حبة "تام فلو" المضاد للأنفلونزا، وتوزيعها مجانا على المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 حالات وفاة بإنفلونزا الخنازير في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.