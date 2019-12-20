شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حالات وفاة بإنفلونزا الخنازير في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل حالة الوفاة السابعة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير "اتش ون إن ون" ، مشيرة إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 276 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر ، إن الحكومة قامت بتخفيض أسعار مطعوم أنفلونزا الخنازير إلى النصف؛ إذ كان يبلغ سعر المطعوم قبل تخفيضه 11 دينارا أردنيا ليصل إلى خمسة دنانير ونصف بعد القرار ، لافتا النظر إلى أن الوزارة قامت بشراء 320 ألف حبة "تام فلو" المضاد للأنفلونزا، وتوزيعها مجانا على المصابين.