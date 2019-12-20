روسيا تمنع تمرير قرار بشأن نقل المساعدات لسوريا عبر تركيا

استخدمت روسيا والصين حق النقض بمجلس الأمن الدولي، الجمعة، بشأن مشروع قرار أممي بتمديد تقديم مساعدات أممية إلى سوريا.

واستخدمت الدولتان حق النقض (الفيتو) ضد مسودة قرار أعدته الكويت وبلجيكا وألمانيا في حين أيدته بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 13 دولة.

Advertisements

وبحسب مسودة القرار فإنه سيسمح بنقل مساعدات من الأمم المتحدة عبر الحدود لمدة عام آخر من نقطتين في تركيا وواحدة في العراق.

لكن روسيا حليفة الحكومة السورية أرادت الموافقة على نقطتي العبور التركيتين لمدة ستة أشهر فقط.

والفيتو هو الرابع عشر من روسيا بشأن قرار يتعلق بسوريا منذ بدء النزاع في عام 2011، والثاني خلال أربعة أشهر حول نص يتعلق بهذا البلد.

ويحتاج أي مشروع قرار لموافقة 9 أعضاء بالمجلس المؤلف من 15 بلدا، فضلا عن عدم استخدام أي عضو من الدول دائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حق النقض.