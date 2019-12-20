قانون الجنسية الجديد يرفع حدة التوترات في الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

تصاعدت حدة التوترات في الهند في ظل تكثيف الوجود الأمني وقطع خدمات الانترنت أمس في أجزاء من ولايتي أوتار براديش وكارناتاكا، حيث لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في احتجاجات عنيفة ضد قانون الجنسية الجديد.

وانضم آلاف المواطنين إلى المسيرات الاحتجاجية التي انطلقت في أكثر من 12 مدينة أمس الأول رغم الحظر المفروض على التجمعات الكبيرة. ويسمح «تعديل قانون المواطنة» المثير للجدل الذي جرى إقراره الأسبوع الماضي للمهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين القادمين من ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة، هي بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، بالحصول على الجنسية الهندية إذا كانوا يواجهون اضطهادا دينيا في بلادهم.