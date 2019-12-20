وزير الدفاع الإسرائيلي يطرح خطة للسيطرة على الضفة الغربية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "​تفاصيل​ خطة أعدها وزير الدفاع الإسرائيلي ​نفتالي بينت​، للسيطرة الكاملة على المنطقة "C" التي تشكل 60 بالمئة من ​الضفة الغربية​"، موضحةً أن "الخطة تتضمن بنودا تمنع ​الفلسطينيين​ من الاستمرار ب​البناء​ في المنطقة المذكورة"، مشيرة إلى أن "بينت أصدر مؤخرا تعليمات للجهات المختصة لتنفيذ مخططه الذي عرضه على كبار الضباط في ​القيادة​ المركزية للجيش في الضفة والإدارة المدنية، ومنسق أعمال ​الحكومة الإسرائيلية​، والجهات الحكومية المختصة، ومنها ممثلون عن جهات قانونية في ​الجيش​ والحكومة".

ولفتت إلى أن "بينت أكد أن تلك النشاطات تتم بشكل ممنهج من قبل ​السلطة الفلسطينية​ لبسط سيطرتها "غير القانونية" على مناطق واسعة من المنطقة، وذلك كخطوة استراتيجية شاملة أعدت إبان حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، ولا زالت مستمرة حتى الآن".