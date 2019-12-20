وزير الدفاع الإسرائيلي يطرح خطة للسيطرة على الضفة الغربية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "تفاصيل خطة أعدها وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، للسيطرة الكاملة على المنطقة "C" التي تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية"، موضحةً أن "الخطة تتضمن بنودا تمنع الفلسطينيين من الاستمرار بالبناء في المنطقة المذكورة"، مشيرة إلى أن "بينت أصدر مؤخرا تعليمات للجهات المختصة لتنفيذ مخططه الذي عرضه على كبار الضباط في القيادة المركزية للجيش في الضفة والإدارة المدنية، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، والجهات الحكومية المختصة، ومنها ممثلون عن جهات قانونية في الجيش والحكومة".
ولفتت إلى أن "بينت أكد أن تلك النشاطات تتم بشكل ممنهج من قبل السلطة الفلسطينية لبسط سيطرتها "غير القانونية" على مناطق واسعة من المنطقة، وذلك كخطوة استراتيجية شاملة أعدت إبان حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، ولا زالت مستمرة حتى الآن".
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