محكمة سويدية أصدرت حكما بالسجن لعراقي أدين بالتجسس لصالح إيران

أصدرت ​محكمة​ سويدية حكما ب​السجن​ عامين ونصف على عراقي متهم ب​التجسس​ لصالح ​إيران​.

وأكدت الاستخبارات ​السويد​ية أن "الرجل المدعو رغدان الحريشاوي وهو يحمل الجنسية العراقية والسويدية، اعتقل في 27 شباط الماضي بتهمة جمع معلومات عن ​اللاجئين​ الإيرانيين المنتمين إلى عرب الأهواز في السويد و​الدنمارك​ و​بلجيكا​ و​هولندا​، ولاسيما من خلال تصوير مشاهد تجمعاتهم"، مشيرةً إلى أن "الحريشاوي الذي حصل على حق الإقامة الدائمة في السويد عام 2009، كان ينتحل شخصية ممثل صحيفة إلكترونية عربية وكان يستخدم اسمه العشائري للتواصل مع اللاجئين أبناء الأقلية العربية في إيران"، مشيرة إلى أن أنشطة الحريشاوي التجسسية استمرت لأكثر من أربع سنوات، وكان على تواصل مع الاستخبارات الإيرانية عبر ​الإنترنت​ وهواتف خاصة، علاوة على لقاءات عقدها مع وكلاء إيرانيين.

وحذرت المحكمة من أن "أنشطة الحريشاوي قد تؤدي إلى ملاحقة وإصابة وقتل عدد كبير من المعارضين الإيرانيين وذويهم"، معتبرة أن "هذا النشاط جريمة خطيرة".