سلطات سويسرا استأنفت تقديم مساعداتها للأونروا

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنّ "​سويسرا​ استأنفت مساعداتها لـ"وكالة ​الأمم المتحدة​ لغوث وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ (أونروا)"، موضحةً أنّ "التحقيق الّذي أجرته الأمم المتحدة استبعد شبهات الاختلاس أو الاحتيال ضدّ المنظمة". وكانت السلطات السويسرية قد قطعت مساهماتها الصيف الماضي، حتّى ألقى تحقيق داخلي الضوء على اتهامات بسوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة داخل المنظمة الّتي كان يديرها السويسري ​بيار كرينبول​. وتأسّست "أونروا" عام 1949 بعد أن نزح أكثر من 700 ألف فلسطيني أو طردوا من أراضيهم خلال حرب 1948 الّتي تلاها قيام دولة إسرائيل. وتُوفّر الوكالة خدمات التعليم والخدمات الطبيّة لملايين اللاجئين الفقراء في الأردن ولبنان وسوريا، وكذلك في الأراضي الفلسطينية.

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