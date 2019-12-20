ظريف: إيران واليابان تتطلعان لتوثيق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي

لفت وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "اللقاء الجاد والحميم بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، هو تكريس لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي"، مركّزًا على "أنّنا ممتنّون أيضًا من الضيافة اليابانية والحفل الّذي أُقيم بمناسبة ليلة يلدا (أطول ليلة في العام)".
وكان روحاني، الّذي يزور اليابان بدعوة رسمية من آبي، قد التقى الأخير اليوم. وأكّد روحاني في اللقاء أنّ الحظر الأميركي يعتبر نوعًا من الإرهاب الاقتصادي، وعلى الدول الّتي تعمل على مكافحة الإرهاب أن تواجه هذا الفعل للولايات المتحدة الأميركية أيضًا.
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