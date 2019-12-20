رئيس أركان الحكومة الليبية: قواتنا باتت قريبة من وسط مدينة ترهونة

لفت رئيس هيئة أركان جيش ​الحكومة الليبية​ الفريق محمد الشريف إلى أن قواتهم باتت قريبة من وسط مدينة ترهونة، وتتقدم في بقية محاور جنوبي العاصمة ​طرابلس​، بعد انسحاب مسلحي ​اللواء​ المتقاعد ​خليفة حفتر​ منها وطمأن أهالي ترهونة وطالبهم بالابتعاد عن مواقع المسلحين فيها حفاظا على أرواحهم.

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