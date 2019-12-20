تسليم وتسلم باللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي بين المطرانين درويش ومراد

عقدت اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي - الإسلامي اجتماعًا في مركزها في الدكوانة، جرت خلاله عمليّة التسليم والتسلم بين الرئيس السابق المطران عصام يوحنا درويش والرئيس الجديد المطران ماتياس شارل مراد.
وشكر المطران درويش "كلّ من ساهم في نجاح ودعم مسيرة اللجنة"، وخصّ بالشكر رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة والمجلس البلدي اللذين خلال الثماني سنوات المنصرمة "أخذوا على عاتقهم دعم معظم نشاطات اللجنة وتأمين المركز لها، الأمر الّذي ساهم في إعطاء دفع كبير لا يستهان به في نجاح عملها الهادف لإلى زرع روح المحبّة بين مختلف المذاهب في لبنان".
أمّا مراد، فلفت إلى أنّ "من خلال الحوار، نكتشف بأنّ العلاقة الّتي تربطنا ببعضنا هي علاقة محبّة"، متعهّدًا بـ"متابعة مسيرة سلفه بمساعدة الأعضاء لخدمة الكنيسة واخوتنا المسلمين في الوطن".
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