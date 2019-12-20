بطرس حرب: إنتبّهوا من مؤامرة الإنقلاب على الدستور

لفت النائب السابق ​بطرس حرب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "خوفي كبير من أن يتحوّل ‏تشكيل حكومة جديدة أداةً لضرب التوازن السياسي والوطني والتخلّص من ​الحكومة​ المستقيلة، ‏بتشكيل حكومة ذات لون واحد تتولّى إدارة البلاد، ولو تحت شعار ​تصريف الأعمال​، ما يشكّل ‏انقلاباً على ​الدستور​ وتحقيقاً لمؤامرة وضع اليد على كل مرافق البلاد، فتنبًهوا" .‏

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