المتظاهرون بكورنيش المزرعة يرشقون القوى الامنية بالحجارة والمفرقعات النارية

اندلعت مواجهات بين الشبان الذين يقطعون الطريق في منطقة ​كورنيش المزرعة​ و​الجيش اللبناني​ و​القوى الامنية​. وعمد المتظاهرون الى رمي الحجارة و​المفرقعات النارية​ باتجاه الجيش اللبناني وقوى ​مكافحة الشغب​، فردت الاخيرة بإطلاق عدد من القنابل المسيلة للدموع.

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