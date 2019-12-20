مسلم نبّه من عمليات النشل: شعبة المعلومات أوقفت عصابتي سرقة صيدليات

لفت رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، إلى أنّ "في تشرين الأول 2019، سُجّلت 105 سرقات، وفي العام الحالي تمّت سرقة 429 سيارة".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "في الفترة الأخيرة، سمعنا عن عدد من السرقات الّتي طالت الصيدليات، وكان هناك تخوّف كبير من ذلك، لكن شعبة المعلومات أوقفت عصابيتين في الأيام الماضية". ونبّه من "عمليّات النشل، ولا سيما الّتي تستهدف الهواتف الخليوية".
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