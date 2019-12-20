مسلم نبّه من عمليات النشل: شعبة المعلومات أوقفت عصابتي سرقة صيدليات

لفت رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​، إلى أنّ "في تشرين الأول 2019، سُجّلت 105 سرقات، وفي العام الحالي تمّت سرقة 429 سيارة".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "في الفترة الأخيرة، سمعنا عن عدد من ​السرقات​ الّتي طالت ​الصيدليات​، وكان هناك تخوّف كبير من ذلك، لكن ​شعبة المعلومات​ أوقفت عصابيتين في الأيام الماضية". ونبّه من "عمليّات النشل، ولا سيما الّتي تستهدف ​الهواتف الخليوية​".