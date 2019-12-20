لفت الوزير السابق ​اللواء​ ​اشرف ريفي​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يخشى أن يكون تكليف ​حسان دياب​ خياراً أصفر لحكومةٍ صفراء، من خلال تحويل ​لبنان​ لورقة بيد ​إيران​ تستعملها في المفاوضات مع الأميركيين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: اخشى أن يكون تكليف دياب خياراً أصفر لحكومةٍ صفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.