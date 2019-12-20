يمق استقبل وفد حزب التحرير وعرض مشكلات التبانة مع اهاليها

استقبل رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​ في القصر البلدي وفدا من حزب "التحرير الإسلامي" في طرابلس تقدمه محمد السيد، الذي بارك ليمق "دوره الإيجابي في معالجة مشكلات المدينة المزمنة".

واكد يمق للوفد "حرص ​البلدية​ وسهرها على مصالح طرابلس وسلامة اهلها".

والتقى يمق وفدا من اهالي ​باب التبانة​ تقدمه محمود حسن، بحضور نائبه ​خالد الولي​ وعضوي المجلس أحمد البدوي وباسل الحاج.

وعرض يمق خلال الاجتماع لمشكلات التبانة وكيفية معالجتها، وتحدث حسن قائلا: "نؤكد لكم وقوف الاهالي معكم، ونحن داعمون لكم ولمجلسك الكريم. إن التغيير الإيجابي في المدينة إنمائيا وإجتماعيا وبيئيا بدأ يظهر بشكل ملحوظ بعد توليكم رئاسة البلدية".

بدوره، رحب يمق بالوفد، وقال: "نحن كمجلس ​بلدية طرابلس​ سنبادلكم الحب والحرص والمتابعة، ونأمل ان نكون الى جانبكم وعند حسن ظنكم ونطلب من الله ان يعيننا على ان نكون العين الساهرة على منطقتكم وكل المناطق الطرابلسية الشعبية المحرومة".

