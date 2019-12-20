لفت رئيس "​حزب التوحيد العربي​" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "المشكلة مع الأميركيين والأوروبيين أن أصدقاءهم في ​لبنان​ إما قتله وإما سارقين ويتحدثون عن ​الفساد​ وهم أمنوا لهؤلاء الحماية اللازمة لممارسة كل أنواع الفساد".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: اميركا تتكلم عن الفساد وتؤمن لأصدقائها في لبنان الحماية لممارسته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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