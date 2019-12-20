طقس يوم غد صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الاثنين حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يؤدي الى طقس متقلب وماطر، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
السبت: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات ليلاً.
الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساءً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول مساءً مع انخفاض درجات الحرارة الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة خلال الليل.
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