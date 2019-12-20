طقس يوم غد صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر يوم الاثنين حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق ​ايطاليا​ مصحوب بكتل هوائية باردة والذي يؤدي الى طقس متقلب وماطر، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ وضباب محلي على المرتفعات ليلاً.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساءً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول مساءً مع انخفاض درجات الحرارة الى غائم وتتساقط ​أمطار​ متفرقة خلال الليل.