اعتبر رئيس "​حزب التوحيد العربي​" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "نور وزعران بخلدة و​الدامور​ أذلوا مئات آلاف اللبنانيين اليوم وزعران من صبرا ذهبوا الى ​كورنيش المزرعة​ "يتزعرنو" عالجيش"، متسائلاً "إذا لا يوجد دولة فقولوا لنا ويوجد شباب قادرة على تربية هؤلاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب عن قطع الطرق: إذا لا يوجد دولة فقولوا لنا لانه يوجد شباب لتربي المعتدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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