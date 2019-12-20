MTV: هيل لم يتم التطرق حول العقوبات الاميركية على "حزب الله"

أفادت قناة الـ"MTV" بأن "وكيل ​وزارة الخارجية الاميركية​ ​للشؤون السياسية​ ​ديفيد هيل​ أبلغ ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أن ​أميركا​ مستعدة لمساعدة ​لبنان​ في كافة المجالات فور ​تشكيل الحكومة​ ولم يتم التطرق حول العقوبات الاميركية على "​حزب الله​".

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