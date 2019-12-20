شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، على أنّ "فعلًا لقد طفح الكيل. إلى متى ستبقى كرامة الناس رهينة لدى قطاع الطرقات؟". ولفت في تصريح، إلى "أنّنا أصبحنا في زمن آخر، فالإهانة والإذلال على ​طريق الجنوب​ لم يعد يُحتمل، وإلى متى السكوت والتهاون مع أفراد العصابات والمتفلتين؟"، مؤكّدًا أنّ "حقّ الناس في التنقّل مقدّس"، سائلًا "أين الالتزام بهذه القداسة؟ أما آن الأوان لتمنَع القوى والأجهزة العسكرية والأمنية هذه المجموعات من التمادي أكثر فأكثر، أم أنّ وراء الأكمة ما وراءها؟ فإمّا أن يتمّ اتخاذ قرار حاسم وحازم، وإمّا أن يُعلن المعنيّون بالأمن أنّ لا حول لهم ولا قوة ليتدبّر الناس أمورهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: الإذلال على طريق الجنوب لا يحتمل وإلى متى ستبقى كرامة الناس رهينة لدى قطاع الطرق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.