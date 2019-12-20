سرحان بحث مع دل كول تعزيز البنية التحتية الأمنية على الخط الأزرق

استقبل وزير العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ القاضي ​ألبرت سرحان​ مع قائد قوة ​الأمم المتحدة​ العاملة في ​جنوب لبنان​ "​اليونيفل​" ​اللواء​ ستيفانو دل كول في أهمية تعزيز البنية التحتية الأمنية على طول ​الخط الأزرق​ في ​الجنوب​ والمهام التي تقوم بها قوة "اليونيفل"، في إطار الحفاظ على الاستقرار في نطاق عملها.

بعد اللقاء، تحدث الناطق باسم اليونيفل ​أندريا تيننتي​، فقال: "جرى ​النقاش​ خلال اللقاء، الذي يأتي قبل فترة الأعياد، في الوضع السائد في جنوب لبنان، حيث تسود حال من الهدوء، على عكس الأوضاع الراهنة في البلاد بشكل عام. ونحن على تعاون وتنسيق متواصل مع ​الجيش اللبناني​ للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، هذا الاستقرار الذي هو من أولويات مهمتنا. كما تناول البحث سبل تعزيز البنية التحتية الأمنية على طول الخط الأزرق مع الأطراف المعنية كخطوة نحو ​السلام​ الدائم".