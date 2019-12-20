وسائل إعلام روسية تحدد هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء موسكو









اسماء السيد - موسكو: ابقت السلطات الروسية صباح الجمعة على تكتمها بشأن هوية ودوافع الرجل الذي هاجم مقر وكالة الأمن الفدرالي الخميس في موسكو، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنّه روسي ويبلغ من العمر 39 عاماً.

ووفق صحف كومرسانت، كومسومولسكايا برافدا والقناة "رن-تي في" وغيرها من الوسائل الإعلامية، فإنّ مطلق النار الذي قتلته القوى الأمنية يدعى افغيني مانيوروف ويقطن في بودولسك جنوب موسكو.

وهو هاو لرياضة الرماية، وكان يعمل كحارس أمني.

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وكانت وكالة الأمن الفدرالي وهيئة التحقيق الروسية قد تناولتا الحادثة عبر تصريحات مختصرة، ركزتا فيها على الهجوم وحصيلة الضحايا.

وقتل عنصر من الوكالة وأصيب خمسة آخرون، بينهم مدني. وكان المنفذ قتل بعد وقت قليل من إطلاقه النار قرب ساحة لوبيانكا في موسكو.

ولا يزال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين المسؤول الروسي الوحيد الذي تطرقق الجمعة الى المسألة، وذلك عبر تغريدة على موقع تويتر أشار فيها إلى أنّ المصابين "يتلقون الرعاية اللازمة".

