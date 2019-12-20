ترامب يطالب بمحاكمته فورا

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يريد أن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ فورا.

وفي تغريدة بموقع تويتر، أضاف ترامب أن خصومه في الحزب الديمقراطي ليس لديهم أي دليل ضده.

جاء هذا في أعقاب تصويت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على توجيه اتهامين للرئيس، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، باستغلال السلطة وعرقلة عمل البرلمان (الكونغرس).

وفي المرحلة التالية من مساءلة الرئيس، يواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

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وقد تؤدي المحاكمة في مجلس الشيوخ إلى عزل ترامب من منصبه.

لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، قال إن النقاش مع الديمقراطيين بشأن كيفية المضي قدما بعملية المساءلة وصلت إلى طريق مسدود.

وأضاف مكونيل، عقب محادثات مع نظيره الديمقراطي، إن النقطة العالقة في المناقشات لا تزال رغبة الديمقراطيين في استدعاء شهود.