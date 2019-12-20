على معلول من حزب الوفد: أتمنى السنة القادمة يكون الأهلى متوجًا ببطولة أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، سعادته بالتواجد في حزب وجريدة الوفد وحصول على جائزة أفضل لاعب محترف لعام 2019 والتي يقدمها الوفد خلال الاستفتاء الخاص به . وقال النجم التونسي في تصريحات صحفية خلال الحفل: "فخور بالتواجد في بيت الأمة، حزب الوفد فخر لكل عربي وأنا فخور بالتكريم". وأضاف معلول: "أتمنى السنة القادمة يكون الأهلي متوجًا ببطولة إفريقيا". وينظم حزب الوفد اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، وذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.

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