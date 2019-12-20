أحمد شوبير بحزب الوفد: سعد زغلول وسراج الدين كانا لهما دورًا كبيرًا فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الإعلامي أحمد شوبير، وحارس مرمى الأهلي الأسبق، سعادته بالتواجد في احتفالية حزب وجريدة الوفد لتكريم الشحصيات الأفضل رياضيًا خلال عام 2019. وقال شوبير في كلمته خلال الاحتفالية: "يسعدنا التواجد في بيت الأمة حيث ارتبط حزب الوفد بتاريخ مصر الكبير". وأضاف شوبير: "سعيد بمبادرة الوفد لدعم الرياضة، وفخور بالتواجد هنا مع قامات كبيرة في مجال الرياضة "، متابعا: "أشكر حزب الوفد لأن التكريم داخلي خاص بالنادي الأهلي لأنه الفريق الأفضل في مصر". وأكمل: "سعد زغلول رئيس أول عمومية في الأهلي وفؤاد باشا سراج الدين كان له دور كبير في النادي الأهلي". Advertisements واختتم شوبير كلمته، قائلا: "محمد الشناوي أصبح صمام أمان للأهلي ومنتخب مصر". وينظم حزب الوفد اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، وذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.

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