شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. داعية إخوانى يشبه قيادات الجماعة الإرهابية بداعرة تزنى لإخراج الصدقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم السبت، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاءت أهمها كالتالى: 10صور من نشاط رئيس البرلمان 2019.. منها نشر الثقافة البرلمانية لتلاميذ الصعيد ننشر التقرير البرلمانى بشأن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات Advertisements حزب الوفد يكرم اليوم أفضل الرياضيين بحضور وزير الشباب مقترح برلمانى بإصدار شهادات إدخارية لأصحاب المعاشات بحد أقصى 250 ألف جنيه 32 طلب مناقشة أمام الجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل برلماني يتقدم باستجواب لوزير الصناعة بسبب استيراد المخلفات الصلبة بدون موافقات نائب روض الفرج يطالب بسرعة تطوير العشوائيات وحل مشكلة الإنارة بالدائرة داعية إخوانى يشبه قيادات الجماعة الإرهابية بداعرة تزنى لإخراج الصدقات "تضامن البرلمان" تواصل مناقشة قانون صندوق دعم ذوى الإعاقة توصيات "نقل البرلمان" بشأن الزيارة البرلمانية لمحافظتى الغردقة وجنوب سيناء

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