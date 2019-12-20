- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
صور: يونس ميموني
يشكو سكان مدينة العرائش من أسطول حافلات النقل الحضري المهترئة، التي تتنافى وشروط السلامة، لدرجة صارت تلقب ب”حافلات العار”.
وحسب ما عاينه “اليوم 24″، فإن أغلب الحافلات في العرائش تبدو مهترئة، ويعلو الصدأ واجهاتها؛ بل إن كراسي عدد منها مكسورة، ولم تستبدل.
وعبر عدد من المواطنين عن غضبهم من الخدمة، التي تقدمها حافلات النقل الحضري في العرائش، التي تشكل خطرا كبيرا على حياتهم، وأضافوا أن أغلب الخطوط المؤدية إلى مختلف الأحياء، والمناطق في المدينة تعرف ضغطا كبيرا، ما يجعل أرباب هذه الحافلات يكدسون الركاب “كالبهائم وقطعان الأغنام”، بحسب تعبير بعضهم.
وعبر أحد الطلبة في الكلية متعددة الخصائص، في العرائش، في حديثه مع “اليوم 24″، عن “احتجاجه على الوضعية المتهالكة للحافلات”، مشيرا إلى أنه “يتم تكديس الطلبة في مشهد يهين المواطن المغربي، إضافة إلى تأخر الحافلات، ما يغضب الطلبة في العرائش، ويزيد من معاناتهم”.
وطالب المتحدث ذاته المسؤولين في المدينة المذكورة، بالتحرك للحد من معاناة المواطنين مع هذه الحافلات، وتوفير أخرى بدلها تحفظ كرامتهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر حافلات “العار” في العرائش..مواطنون: يتم تكديسنا كـ”البهائم” وسط الخردة! – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.