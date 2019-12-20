كأس السوبر الإفريقي.. “كاف” والاتحاد القطري يوقعان اتفاقية استضافة قطر للنهائي

تم اليوم الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة، التوقيع الرسمي بين الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، والاتحاد القطري للعبة، على اتفاقية استضافة قطر لكأس السوبر الإفريقي.

وتقرر رسميا إقامة المباراة التي ستجمع بين الترجي التونسي المتوج بدوري أبطال إفريقيا، والزمالك المصري بطل كأس “كاف”، في 14 فبراير القادم.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، صرح في وقت سابق أنه لن يخوض المواجهة المرتقبة أمام الترجي بالملاعب القطرية، مؤكدا أنه سيقاطع النهائي.

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وتحتضن قطر للعام الثاني على التوالي، نهائي كأس السوبر الإفريقي، بعدما استضافت النسخة الماضية بين الرجاء الرياضي والترجي، وهي المرة الأولى التي تُلعب فيها المباراة خارج القارة السمراء.

يذكر أن الفريق الأخضر، تمكن من إحراز لقب الموسم الماضي، بعد تغلبه على بطل تونس بهدفين مقابل هدف واحد، حيث وقع ثنائية الرجاء، عبد الإله الحافيظي وبدون بانون، بينما أحرز هدف الترجي الوحيد، الجزائري يوسف بلايلي.