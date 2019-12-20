الدوري السعودي.. سعدان يسجل ويهزم فتوحي

ساهم المغربي مروان سعدان، المحترف في صفوف الفتح السعودي، في الفوز الذي حققه فريقه اليوم الجمعة، على حساب ضيفه الحزم بلاعبه المغريي ادريس فتوحي، بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.
ولم يمهل الضيوف مضيفهم أكثر من دقيقتين ليفتتحوا حصة التسجيل بواسطة اللاعب كارلوس ستراندبيرغ، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 9 دقائق، حين عدل سعدان الكفة للفتح من علامة الجزاء، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.
وبينما كانت المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبد ﷲ، تسير نحو نهايتها بالتعادل هدف لمثله، أحرز ميتشيل دي فريدي، الهدف الثاني للفتح، قبل أن تنتهي المباراة بفوز زملاء سعدان على فتوحي بهدفين لواحد.
وأصبح رصيد الفتح عقب هذا الفوز 8 نقاط في المركز الخامس عشر، متخلفا بفارق 6 نقاط عن الحزم صاحب المركز الحادي عشر.
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