قتلى في إطلاق نار على مبنى حكومي بولاية كارولينا الشمالية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، في حادث إطلاق نار على منشأة حكومية في ولاية كارولينا الشمالية، حسبما أكد مسؤولون أميركيين، فيما أشاروا إلى أن "الوضع أصبح مستقرًا".

وقال مدير بلدية مدينة ونستون - سالم، لي غاريتي، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، إن اثنين من موظفي المدينة لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة غير أن حالتهما مستقرة.

ولم يتم نشر أي معلومات أخرى حول الضحايا في حادث إطلاق النار على مبنى الأشغال العامة في ونستون-سالم حتى الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقيت القدس)، وفقا لما أعلنه مساعد رئيس الشرطة، وليام بن جونيور، في مؤتمر صحافي.

يتبع..