واشنطن تسحب السودان من لائحتها السوداء حول حرية المعتقد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفعت الولايات المتحدة، السودان، عن لائحتها السوداء للدول التي "تثير قلقا خاصا" على صعيد حرية المعتقد، وذلك بفضل التقدّم الجاري منذ سقوط الرئيس عمر البشير، وفق ما أعلن اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وهذه اللائحة مختلفة عن لائحة الدول الراعية للإرهاب التي ترغب الحكومة السودانية الحالية في أن يتم سحب السودان منها لإحياء الاستثمارات والاقتصاد.

وجرى سحب السودان من اللائحة "بفضل الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يديرها مدنيون للتصدي 'للانتهاكات الصارخة، المنهجية والمتواصلة لحرية المعتقد' التي وقعت في ظل النظام السابق"، وفق بومبيو.

وبهذا الإعلان، انتقلت الخرطوم إلى لائحة وسطى خاصة بالدول الموضوعة "قيد المتابعة" على هذا الصعيد، بانتظار معرفة مصير التقدّم المسجل.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن اللائحة السوداء للحريات الدينية شملت "الصين، وإريتريا، وإيران، وكوريا الشمالية، وباكستان، والسعودية، وطاجيكستان، وتركمانستان".

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وتم تجديد وضع روسيا وجزر القمر وأوزبكستان، على قائمة "المراقبة الخاصة" للحكومات التي انخرطت أو تساهلت مع انتهاكات خطيرة للحرية الدينية، حسب المصدر ذاته.

كما صنف البيان "جبهة النصرة" و"القاعدة" و"الشباب" و"بوكو حرام" و"الحوثيين" و"داعش" و"طالبان" ككيانات ذات مخاوف خاصة.

وتم اعتماد قانون "الحريات الدينية الدولية" في العام 1998 من أجل الترويج للحريات الدينية كسياسة خارجية أميركية، ويسمح للولايات المتحدة باتخاذ تدابير ردا على الانتهاكات التي تتم في هذا الإطار في دول أجنبية.