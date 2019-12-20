شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: احتفال قطر بيوم الاستقلال لا يتوافق مع مواقع تبعيتها الحالي والان مع التفاصيل

الجمعة 20 ديسمبر 2019 صورة ارشيفية Advertisements قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن قطر سوف تحتفل بيومها الوطني تحت شعار « المعالي كايده ».. لافتا إلى أنهم يسوقون أن المعنى من ذلك ان طريق المعالي شاق، ويُدرك بسلاحي الأخلاق والعلم.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: الأصل ان تحتفل الدوحة بشعارات تتطابق وتتوافق مع واقعها مثل شعار "السيادة ضائعة". وتابع: من الأولى أن لا تحتفل قطر بيومها الوطني أو بعيد الاستقلال لأن ماتعيشه الدوحة من الاحتفال بيوم الاستقلال لا يتطابق ولا يتوافق مع واقع قطر التي عادت للعيش في عصر ما قبل الاستقلال بالتبعية المطلقة للأتراك والارتهان للتوجهات السياسية الإيرانية.

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