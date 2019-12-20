المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية يرحب بقرار المحكمة السويدية إدانة جاسوس إيراني

المناطق-الرياض

أعلنت مصادر سويدية اليوم الجمعة بإدانة المحكمة السويدية المتهم رغدان الخزعلى و الذي يحمل الجنسية السويدية من اصول عراقية بأعمال التجسس ضد الاحوازيين في السويد واروبا و كذلك سلمت السلطات الاماراتية الشقيقة الارهابي المطارد رضوان من اصول مغربية و الذي يحمل جنسية هولندية ومتهم باغتيال الشهيد القائد احمد مولى الاحوازي لصالح سلطات الاحتلال و الامن الايراني.

و اعتبر السيد صلاح ابو شريف الاحوازي رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة الاحوازية ، هذه الخطوات الاروبية و الاماراتية انتصارا للعدالة و القضية الاحوازية و داعمة للأمن و الاستقرار . مؤكدا ان السلطات الايرانية تجيش العملاء والمرتزقة و تمولهم بكل الوساىل لإسكات الاحوازيين و منع وصول صوت نضالهم للمجتمع الدولي و المؤسسات الانسانية ، مؤكدا ان حماية الاحوازيين من الإرهاب الايراني تنتهي بنهاية الاحتلال الايراني للأحواز و النظام الايراني الممول للإرهاب و المليشيات و الجرمية المنظمة في الدول العربية وبالأخص في الأراضي المحتلة للشعوب الغير فارسية في ايران و كذلك في العراق و اليمن و سوريا و لبنان و دول الخليج العربي و كذلك في اروبا و الأمريكيتين ،

هذا و اكد ابو شريف دعمه و تائيده الكامل لقرارات المحكمة السويدية و للقرار الإماراتي طالبا من المحاكم الهولندية تحقيق العدالة و كشف الحقائق للرأي العام الهولندي و الاحوازي عن كل ما يتعلق بعملية اغتيال الشهيد القائد احمد مولى الاحوازي في نوفمبر ٢٠١٧