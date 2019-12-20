شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإيطالية تعتقل 330 شخصا من "مافيا ندرانجيتا" والان نبدء بالتفاصيل
ومافيا ندرانجيتا نشأت في جنوب إيطاليا ويعتقد أنها أقوى شبكة للجريمة المنظمة في العالم وأبرز شبكة لتهريب الكوكايين في أوروبا.
قال نيكولا جراتيري، الذي قاد التحقيقات كمدع عام في مدينة كتانزارو، إنها كانت أكبر عملية ضد المافيا في إيطاليا منذ موجة الاعتقالات التي جرت في صقلية في حقبة ثمانينات القرن الماضي وأدت إلى ما يسمى بمحاكمة ماكسي.
ويواجه المشتبه بهم اتهامات تتضمن الارتباط بالمافيا والقتل والابتزاز والإقراض بفائدة مرتفعة للغاية وتهريب المخدرات وغسل الأموال والفساد والاحتيال. واستهدفت المداهمة المجموعات المرتبطة بندرانجيتا في مقاطعة فيبو فالينتيا بإقليم كالابريا، وكشفت عن صلات بينهم وبين رواد أعمال محليين وموظفين عموميين وسياسيين ومسؤولين أمنيين. وفي إطار العملية، التي شارك فيها أكثر من 2500 من ضباط الشرطة، تم ضبط أصول بقيمة 15 مليون يورو (7ر16 مليون دولار) من المشتبهين.
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