شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الخلافات.. ماذا طلبت «بيلوسي» من «ترامب»؟ والان نبدء بالتفاصيل

دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلقاء الخطاب السنوي لحالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس في الرابع من فبراير. ووجهت "بيلوسي" الدعوة لترامب في رسالة نشرها على "تويتر" المتحدث باسمها درو هاميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم الخلافات.. ماذا طلبت «بيلوسي» من «ترامب»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.