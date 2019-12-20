شكرا لقرائتكم خبر عن فيتو روسي في مجلس الأمن بشأن سوريا والان نبدء بالتفاصيل

استخدمت روسيا " الفيتو" للمرة 14 في مجلس الأمن منذ اندلاع الصراع السوري لمنع تسليم مساعدات عبر الحدود لملايين المدنيين عبر نقطتين من تركيا وواحدة من العراق.

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