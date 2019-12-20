شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 شخصًا في اشتباكات عرقية بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

سقط 12 شخصًا قتلى ، في اشتباكات نشبت بين مجموعتين عرقيتين بمحافظة كروس ريفر جنوب نيجيريا.

وأفادت وسائل إعلام محلية اليوم، أن الاشتباكات اندلعت بين عرقيتي إبوب وأوسموتنغ في منطقة أبي التابعة لمحافظة كروس ريفر، مؤكدة أن هذه الأحداث

تسببت في مقتل 12 شخصًا وإصابة 18 آخرين، إلى جانب إضرام النيران في عدد كبير من المنازل ونزوح آلاف السكان من منازلهم هربًا من تجدد الاشتباكات أو وقوع أعمال انتقامية قد تودي بحياتهم.