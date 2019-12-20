السويد.. السجن لعراقي أدين بـ'التجسس' لصالح إيران

أصدرت محكمة سويدية اليوم الجمعة حكما بالسجن عامين ونصف على عراقي متهم بالتجسس لصالح إيران.

وأكدت الاستخبارات السويدية أن "الرجل المدعو رغدان (46 عاما)، وهو يحمل الجنسية العراقية والسويدية، اعتقل في 27 فبراير الماضي بتهمة جمع معلومات عن اللاجئين الإيرانيين المنتمين إلى عرب الأهواز في السويد والدنمارك وبلجيكا وهولندا، ولاسيما من خلال تصوير مشاهد تجمعاتهم".



وذكرت المحكمة إلى أن رغدان "الذي حصل على حق الإقامة الدائمة في السويد عام 2009، كان ينتحل شخصية ممثل صحيفة إلكترونية عربية وكان يستخدم اسمه العشائري للتواصل مع اللاجئين أبناء الأقلية العربية في إيران"، مشيرة إلى أن أنشطته التجسسية استمرت لأكثر من أربع سنوات، وكان على تواصل مع الاستخبارات الإيرانية عبر الإنترنت وهواتف خاصة، علاوة على لقاءات عقدها مع وكلاء إيرانيين".