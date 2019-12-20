أصحاب 'القبعات الزرقاء' يسلمون قواطع المسؤولية في ساحة التحرير للقوات الأمنية

اعلن التيار الصدري، الجمعة، عن تسليم أصحاب "القبعات الزرقاء" قواطع المسؤولية التي كانت تحت حمايتهم، في ساحة التحرير، إلى القوات الأمنية.

وذكر بيان للتيار تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حسب توجيهات السيد مقتدى الصدر، بتسليم قواطع المسؤولية في ساحة التحرير من قبل (القبعات الزرقاء) إلى القوات الأمنية؛ تم هذا اليوم الجمعة الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٠ تسليم المواقع للقوات الأمنية".

وأضاف البيان: "وشملت مواقع التسليم منفذ قرطبة شارع محمد القاسم باتجاه ساحة الطيران ومنفذ ساحة النصر شارع السعدون باتجاه ساحة التحرير"، مشيراً الى أن "قادة وأفراد القوات الأمنية اثنوا على الجهود المبذولة من قبل القبعات الزرقاء وتعاونهم مع القوات الأمنية لغرض حماية أرواح المتظاهرين".