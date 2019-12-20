الداخلية تكشف عن اعتقال 8 أشخاص بينهم امرأة متهمين بجريمة الوثبة

كشفت وزارة الداخلية، الجمعة، عن اعتقال ثمانية أشخاص بينهم امرأة متهمين بجريمة ساحة الوثبة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أطلعت عليه الخليج 365، انه "تم اعتقال ثمانية أشخاص بينهم امرأة متهمين بجريمة ساحة الوثبة".

وكانت مجموعة قد أقدمت الخميس (12 كانون الاول 2019) على قتل شخص في ساحة الوثبة بعد قيامهم بإخراجه من داره وطعنه بالسكاكين وتعليق جثته على عمود للإنارة.

