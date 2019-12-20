الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال 'ارهابي' قدم من بغداد ويعمل في صلاح الدين

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال "ارهابي" قدم من العاصمة بغداد ويعمل في صلاح الدين.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وكمين محكم تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية قيادة عمليات صلاح الدين من القبض على احد الارهابيين في منطقة بيجي بصلاح الدين".
وأضافت أن "الارهابي هو من القادمين من بغداد هربا بعد تضييق الخناق عليه لكونه مطلوب للقضاء وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وقد تم تسليمه لجهة الطلب".
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